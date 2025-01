KUNST JA POPP Nagu kirikus, nõnda ka pangas

Viigi pildi nimi on küll «Hoiupank», mitte «Hansapank», mis oli see glamuursem asutus. Hoiupank oli Nõukogude Liidu Hoiukassa järglane, see seostus, kui õigesti mäletan, natuke vana ja halliga. Selle juhataja toolil istus ahjul külitavat kassi meenutanud Olari Taal, erinevalt Hansapanga uutest elektrilistest nägudest Hannes Tamjärvest, Jüri Mõisast, Rain Lõhmusest.