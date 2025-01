VÄGEV Tallinn Music Weeki konverentsil esinevad Rammsteini promootor ja «Twin Peaksi» heliinsener

4.– 5. aprillil Nordic Hotel Forumis toimuval TMW konverentsil osaleb ligi 1300 muusikatööstuse esindajat ning esineb üle 100 valdkonna tippspetsialisti ja teerajaja kogu maailmast.

Rammsteini Euroopa promootor ja MCT Agenturi asutaja Scumeck Sabottka Foto: TMW pressimaterjal

Üks eelseisva sündmuse nimekamaid kõnelejaid on Euroopa elavmuusikatööstuse ikoon Scumeck Sabottka, Berliini kontserdikorraldusettevõtte MCT Agenturi kaasasutaja, Rammsteini Euroopa promootor ja Kraftwerki kauaaegne tuurikorraldaja. MCT Agentur, mille rostris on lisaks Rammsteinile teiste seas Radiohead, Tom Waits, New Order, Björk, Red Hot Chili Peppers ja Blur, sõlmis hiljuti mängumuutva tehingu globaalse muusika- ja meelelahutushiiuga AEG Presents. Sabottka räägib TMW konverentsil nii sellest suurest sammust kui ka tööst oma kuulsate klientidega.

Grammy-võitjast heliinsener, produtsent ja miksija Haydn Bendall toob Tallinna pajatusi legendaarsest Londoni Abbey Roadi stuudiost, kus tema käe all on viimse lihvi saanud nii Paul McCartney, Kate Bushi kui ka XTC lood. Haydn on olnud tegev ka filmimuusikas, sealhulgas Terry Gilliami filmi «Brazil» ja David Lynchi kultussarja «Twin Peaks» heliribade insenerina.

Euroopa juhtiva uue muusika esitlusfestivali ESNS tegevjuht Anna van Nunen räägib nii Groningenis toimuva aastasündmuse tulemustest kui ka oma platvormi Innofest võimalustest kliimamuutuste mõju testimisel.

Kanadalane Jonathan Bunce ehk Jonny Dovercourt on sõltumatu muusika ürituste sarja Wavelength Music kaasasutaja ja kirjanik, kelle raamat «Any Night of the Week: A DIY History of Toronto 1957-2001» on kasvanud kirjasõnast mitmetasandiliseks multimeediakogemuseks.

Teiste avalikustatud kõnelejate seas on Music Estonia turundusjuht ja hiljuti Music Moves Europe auhinna võitnud bändi Night Tapes mänedžer Britt Randma, Live Nation Entertainment Baltikumi peapromotor Eva Palm, FAAR Musicu tegevjuht Kertu Mägar, folkartist Mari Kalkun, Music Finlandi innovatsiooni- ja arendusjuht Turo Pekari, In Place of War juht Ruth Daniels, Taiwani World Music Festivali programmijuht Peiti Huang, Łódźi ülikooli majandus- ja sotsioloogiateaduskonna dotsent Patryk Galuszka, IMPALA juhatuse liige Kees van Weijen, LvlUp Ventures vanemspetsialist Colette Tibbets ning Norra muusikaettevõtte Buzz tegevjuht Elise Hessevik.

3.–6. aprillini toimuv TMW programm koosneb muusikafestivalist, muusikatööstuse konverentsist ja linnafestivalist. TMW kuulub Euroopa kolme olulisema talendifestivali hulka, meelitades kevadisse Tallinna ligi 2000 väliskülalist, neist pooled rahvusvahelise muusikatööstuse professionaalid.

TMW festivali korraldavad Muusikanädal MTÜ ja Shiftworks koos paljude programmipartnerite ja -kuraatoritega.