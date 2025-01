KUULA Aeg rokkida! Oasise megahitt «Wonderwall»​ sai uue ja ebatavalise kuue

Liam Gallagher on andnud entusiastliku heakskiidu Bring Me the Horizon’i kaverile klassikalisest Oasise hitist «Wonderwall».

Hetkel valmistub Gallagher ette sel suvel toimuvateks väljamüüdud staadionikontsertideks Ühendkuningriigis ja Iirimaal, pärast seda kui tema ja tema vend Noel 2024. aastal oma tülikirve maha matsid ja armastatud Britpopi bändi taasühendasid.

Oasise palavik on selgelt levinud ka teiste žanrite artistide seas, kuna Sheffieldis baseeruv metal-bänd Bring Me the Horizon avaldas oma versiooni 1995. aasta laulust. Laul sisaldab Bring Me the Horizon’ile iseloomulikku metal-soundi ja vokaale, kombineerituna «Wonderwall’i» laulusõnadega, mida kõik teavad ja armastavad. Bänd taastas ka ühe kaadri algsest muusikavideost singli kaanepildi jaoks.

Võiks arvata, et Gallagherile ei meeldi seda tüüpi muusika, kuid ta on sellele ometi oma heakskiidu andnud. Sotsiaalmeedias X vastas ta Oasise fännileheküljele, mis postitas laulu, kirjutades vastuseks «Mulle f**king meeldib see.»

Hiljem vastas ta fännile, kes arvas, et ta oleks selle kaveri peale «vihane». Gallagher tõrjus selle arvamuse kiiresti, öeldes: «Ma ei ole, see on täiesti uskumatu, tegi mu päeva heaks, ma lähen oma rulaga välja, p***se te kõik.»

«Wonderwalli»​ uusversioon on seotud Spotify Singles Clubiga, kus varem on oma valitud lugusid kaverdanud artistid nagu IDLES, Wet Leg, Sabrina Carpenter ja LCD Soundsystem. Kogu loo kasum läheb noorte vähiravifondi Teenage Cancer Trust heaks.​

Kuula, kuidas uusversioon meeldib: