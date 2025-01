JANAR ALA KOMMENTAAR Eesti Muusikaauhinnad: inimene võitleb jälle masinaga – kumb jääb peale?

Turbofolk, on autorid ise albumit kirjeldanud. Õlle rüüpamise asemel tehakse tänapäeval vist ka pigem spiidi ja see sätib elu turbokiirustele. Ka maal. Ja isegi siis, kui midagi nende kiirustega peale hakata pole, kuigi, tõsi, internetti (TikTok jne) saab minna enam-vähem alati.

Eurovisioonilugu «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» kõlab nagu Balkani techno ja selline vaib valitseb plaadil üldisemaltki. On folki ja on tümakat. Kui Emir Kusturica oleks oma palaganifilmid Eestis teinud, võiks see olla soundtrack. Haritud inimestena hoiavad nad palangut küll kontrolli all ja jäädakse tegelikult ju ikkagi viisakaks ja modernseks. Laudauks pole päris avali, vaid irvakil.