Juurikas. Proua Trump ja Moonika Helme kaelakee

Ameerika on vaimustuses! Lõpuks ometi võib USA kiidelda ühega maailma vägevatest, lausa kuninglikest aaretest! Kuigi pihlakast kee on oma olemuselt täiesti unikaalne, kuulub ta pikka nimekirja inimkonna legendaarsete aaretega, nagu Briti kroonijuveelid Koh-i-Noor ja India tähtsafiir, krahv Orlovi must teemant, kuningas Saalomoni sõrmus, Tutanhamoni kuldmask, inkade kuld, Siim Kallase Jurmala puhkebaasi tuusik, Fabergé kuulsad munad, 27-kilone Medici teemant, mida kandis Burgundia hertsog Charles Südi, hukkudes Morat lahingus ning mille Berni kaupmees Bartholomeus Mayus toimetas hiljem Genua kaupmeeste kaudu Ludovico il Moro kätesse, kust see sattus koos paavst Julius II aaretega Medicite varakambrisse, ning muidugi salapärane templirüütlite varandus, mille seas väärivad tähelepanu Püha Graal ning roomlaste poolt Jeruusalemma templist röövitud 3-meetrine kullast küünlajalg, mille Mooses valas Siinai kõrbes juudi naiste ehetest, samuti seaduselaegas, kus sees töötab universumi masinavärki käigushoidev energiapatarei, mille Mooses sai Siinai mäel isiklikult Jehoova käest hoiule, et see kusagil avakosmoses kogemata kaotsi ei läheks, kus võiks sattuda halbade tulnukate kätte, kes töötavad Lutsiferi alluvuses ja seda praegugi veel meeleheitlikult otsivad, kui just Melania kaelakee pole nende tähelepanu praegu mujale juhtinud!