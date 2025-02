SIIN LÕHNAB TEISMELISTE JÄRELE Ansambel Nirvana tuli üheks õhtuks uuesti kokku

Sündmus, mis toimus Inuit Dome'is Inglewoodis, Californias, oli korraldatud, et aidata neid, keda laastavad California maastikupõlengud on mõjutanud. Üles astusid Billie Eilish, Green Day, Red Hot Chili Peppers, Dr Dre, Joni Mitchell, Katy Perry, Stevie Wonder, Olivia Rodrigo, Pink ja Stevie Nicks.