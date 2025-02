Kultuskirjanik Akunin kommenteerib Forbesi armastatuimate kirjanike edetabelit

Vene kirjanik Boriss Akunin on juba ammu öelnud, et ta armastab kirjanduslikke mänge – see on ka tema viis oma lugejatega suhelda, ilma, et ta peaks nende koormavat füüsilist lähedust taluma. 27. jaanuaril kommenteeris ta oma Facebooki kontol Forbesi armastuimate kirjanike TOP kümmet – mõne meelest humoorikalt ja mõne meelest koguni meesšovinistlikult; kokkuvõttes aga ikkagi huvitavalt ja vaimukalt.