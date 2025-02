SKANDAAL Kas jääb nominatsioonist ilma? Oscari-nominendi rassistlikud säutsud kisti päevavalgele

Muusikali «Emilia Pérez» staar Karla Sofía Gascón on avalikult vabandanud pärast seda, kui tema X kontolt ilmusid uuesti pinnale postitused, millel oli vastuolulisi vaateid moslemite, George Floydi ja mitmekesisuse kohta Oscaritel. Mõned on säutsude tõttu suisa nii vihased, et nõuavad, et Gascón jääks ilma oma Oscari-nominatsioonist, vahendab Independent.