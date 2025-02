GALERII Mägede kutse: Šveitsi metal-muusika legend Eluveitie andis Tallinnas müriseva kontserdi

2002. aastal Zürichis alguse saanud Eluveitie on välja andnud kaheksa stuudioalbumit, mida on kiitnud nii kriitikud kui ka fännid. Nende viimased albumid «Origins» (2014), «Evocation II: Pantheon» (2017) ja «Ategnatos» (2019) on Šveitsi albumite edetabelis jõudnud kolme esimese ja Saksamaal kümne esimese hulka. Nende viimaste hittide hulka kuuluvad singlid «Aidus» ja «Exile Of The Gods», millele on tehtud ka muusikavideod.