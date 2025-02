Ja nüüd, 43 aastat hiljem on rootslased teinud kuueosalise humoorika telesarja «Whiskey on the Rocks», mida saab vaadata voogedastusteenusest DisneyPlus. Ja mitte ainult ei saa, vaid on ka äärmiselt soovitatav vaadata! Sarja mõnusast huumorist annab tunnistust see, et selle üks selle stsenariste on kirjanik Jonas Johansson («Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus» ja teiste populaarsete raamatute autor).