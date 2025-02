VÕIMAS Grammy auhindadel võidutses Kendrick Lamar, Beyonce tegi ajalugu

​Õhtu suurima auhinna, aasta albumi, pälvis Beyoncé albumiga «Cowboy Carter»​. See oli Beyoncele esimene kord, kui ta aasta albumi auhinna koju viis. Selle andsid talle üle Los Angelese maakonna tuletõrjemeeskonna liikmed.

Nähtavalt šokeeritud Beyoncé võitis ka parima kantrialbumi auhinna, öeldes auhinda vastu võttes, et ta tõesti ei oodanud seda. «Mõnikord on žanr koodiks, et hoida meid artistidena teatud raamides, ja ma tahan julgustada inimesi tegema, mida nad kirglikult armastavad,» ütles ta. Talle andis auhinna üle Taylor Swift.