GALERII Muusikaline meistriklass: progressiivse metalmuusika pioneerid ansamblist TesseracT hullutasid Eesti publikut

TesseracT tuli kokku aastal 2003 ja nad on sellest ajast saadik tuntud metaližanri pioneeridena. Oma 2011. aasta debüütalbumiga «One» kinnitasid nad maailmale, et on võimelised avardama metali piire ning looma väga ainulaadseid, isegi seikluslikke helimaastikke. Neid on peetud djent žanri tegijateks, kuid aastatega on nad sellest määratlusest välja murdnud ning kehtestanud end kui ühe kõige uuenduslikuma ja ehedama progeroki bändina maailmas.