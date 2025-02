Suvel läheb mürgliks: maailma vägevaim rock’n’rolli bänd AC/DC esineb Eestis

Bänd on rokimaailma hullutanud rohkem kui 50 aastat – üle poole sajandi unustamatuid hitte! Angus Young (kitarr), Brian Johnson (vokaalid), Stevie Young (rütmikitarr), Matt Laug (trummid) ja Chris Chaney (bass) on valmis taas Euroopa lavalaudu raputama ning rõõmustavad fänne selliste unustamatute lugudega nagu «Highway to Hell», «Thunderstruck», «Back in Black» ja «You Shook Me All Night Long». Õhtu tuleb plahvatuslikult raju, täis rock’n’rolli järeleandmatut võimu.

«Power Up» on jätkuks möödunud aasta ääretult edukale Euroopa turneele ja eelmänguks USA omale, kus esinetakse 13 linnas. Siin kontinendil külastatakse kümmet riiki ja antakse tosin kontserti. Tegemist on ajaloolise hetkega, sest AC/DC jõuab esmakordselt ka Tallinnasse, andes siin piirkonna ainsa kontserdi. Edinburgh’ sõu on aga eriline selle poolest, et Youngide klann jõuab üle kümne aasta taas oma sünniriiki.

Ansambel moodustati 1973. aastal Sydneys, Austraalias ja AC/DC on üks läbi aegade kõige mõjukamaid rockbände, müües kokku üle 200 miljoni albumi. Nende 1980. aasta plaat «Back in Black» on maailma üks enim müüdumaid albumeid üldse – 50 miljonit müüki asetab selle kõige müüdumate albumite edetabelis väga auväärsele esimesele kohale, kui vaadata enim müüdud albumeid bändide lõikes. AC/DC sai Rock’n’Roll Hall of Fame’i liikmeks 2003. aastal ning jätkab maailma vallutamist ning eri põlvkondade fännide inspireerimist läbimüüdud staadionikontsertide ja miljardite striimidega.

Sul on ainulaadne võimalus osa saada rokikuningate kontserdist Tallinna Lauluväljakul 24. juulil 2025. Piletimüük algab reedel, 7. veebruaril kell 10 Piletilevi veebilehel ja müügipunktides.