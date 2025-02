Kuigi näidend on võitnud maineka Pulitzeri preemia, on ometi näitlejate kanda kogu selle sisu kohalejõudmise raskus ning kõige võtmeks on see, kas kahe osatäitja vaheline keemiline protsess käivitub või mitte. Luule Komissarovi ja Andres Tabuni näitlejatööd on hämmastavalt loomulikud ja samas suurepäraselt läbimõeldud ning kohati võiks suisa arvata, et kogu näidend on kirjutatud spetsiaalselt neile.