In memoriam Kärt Tomingas – mööda teed, mis vaikimisega kaetud (5. IV 1967 – 31. I 2025)

Ta laululooming on jäänud avaliku muusikateadvuse äärealale. Lavale naasmised on korraks meedia uudisekünnist ületanud, aga pole järgnenud taasüllitisi vinüülidel, lugusid kogumikel, kas või korduvaid küsimisi muusikaviktoriinidel. Kui palju tema eluajal laululinkide postitamisi ja sügavama sideme tunnistamist oli? Hoiti hinges, aga miskipärast vaikiti sellest. Kui väga neid märkamisi eluajal võis vaja minna… Kärdiga olime Facebooki-sõbrad, ilma et olnuks kunagi kohtunud; mis muu sai see olla kui tänu toetavate sõnade eest aegadel, mil neid nappis.