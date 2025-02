Kohtume kunstnikuga tema stuudios. Eelmise aasta lõpus saabus uudis, et Škodenko augustis Tartus toimuma pidanud muuseuminäitus jääb kärbete tõttu ära. Kuna Vaal galeriis saab selle näituse versioon tuleval sügisel siiski toimuma, ta selle kallal praegu töötabki. Valgete seintega ruumi on laiali laotatud mannekeene, BMW peegeldusi, diskokerasid, abstraktseid vorme jne. See saab olema katse ja võimalus mäletada.

Kulka preemia pälvinud näituse kuraator oli Tamara Luuk. Milline on kuraatori roll sellise asja puhul?

Tamara ütles, et ta tahab maalinäitust. Ütles, et ära hakka mingi interdistsiplinaarse värgiga keerutama, tee maali! Vahepeal käis ateljees, pärast helistas ja ütles, et tee rohkem töid, sul on vähe töid! (Naerab.) Saatetekstid kirjutas ka Tamara. Aga ega ta ei suunanud, selles mõttes mul olid ikka üsna vabad käed. Ta ise ütleb ka, et kuraator tuleb ladinakeelsest sõnast cūra ehk hoolitsema.