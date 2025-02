SUURSUGUNE Ain Anger laulab üht peaosa osa täna Brüsselis etenduvas Wagneri ooperis

Wagneri teos on ooperimaailma üks keerukamaid lavastusi, kuid Angeri sõnul on see vaatemänguline ning kütkestav. «Külastajaid hoitakse selles teatris väga. «Götterdämmerungi» viimane vaheaeg on lausa tunniajaline, et publik jõuaks restoranis õhtust süüa. Seetõttu on kogu teatrikülastus kuue tunni pikkune. Kokku tehakse kaheksa etendust. Piletid on kõik välja müüdud,» rääkis Anger enne esietendust.