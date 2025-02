UHKE Arvo Pärt on taas enim esitatud elavate heliloojate seas

«Taas kord on aastal 2024 John Williams ja Arvo Pärt enim esitatud elavate heliloojate seas. Kuid märkimisväärne tõus on Caroline Shaw'l, kes on neljas enim esitatud elav helilooja. Tema teos «Entr'acte», millel on versioonid nii keelpillikvartetile kui ka keelpilliorkestrile, sai aasta jooksul 30 esitust, mille võtsid omaks mainekad dirigendid ja keelpillikvartetid üle maailma,» tehakse Bachtrackis kokkuvõte.