INTERVJUU Sten Lassmann: mingiks tühjustundeks aega ei jää

Kuidas te oma kava ehitama hakkate? Kuidas valite tellingud ja kuidas müürikivid?

Enamasti idaneb kava kontseptsioon soovist mängida mingit kindlat (suur)teost, millest kujuneb ka kogu kava mõtteline kese. Praegusel juhul aga on kaval kaks telge: Franz Liszti sonaat h-moll ning Robert Schumanni fantaasia C-duur op. 17. Tegu on mõlema helilooja loomingut kokku võtvate kolossaalsete teostega, ja samas ka kogu romantilise epohhi kesksete taiestega. Loomulikult võiks kumbki teos eraldi olla uhke sooloõhtu naelaks, kuid sellisel sisutihedal kaksikfookusel on ka oma tugev põhjendus.