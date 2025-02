Prantsusmaa kohus mõistis silmapaistva režissööri 12-aastase näitleja väärkohtlemises süüdi

Adéle Haeneli väärkohtlemist eitanud 60-aastane Christophe Ruggia sai nelja-aastase karistuse, millest kaks aastat on tingimisi ja kaks aastat tuleb tal kanda koduarestis elektroonilise jalavõruga.

Nüüd 35-aastane Haenel oli üks esimesi tuntud näitlejaid, kes süüdistas Prantsusmaa filmitööstust seksuaalse väärkohtlemise eiramises. Kahe Césari auhinnaga pärjatud Haenel süüdistas Ruggiat selles, et too allutas ta «pidevale seksuaalsele ahistamisele» filmi «Kuradid» (2002) võtetel ning ka pärast seda. Haenel mängis filmis autistlikku tüdrukut. Ta ütles, et Ruggia puudutas teda korduvalt sobimatult.