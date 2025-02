Arvo Pärdi loominguline hing kanti ainukordsesse raamatusse

Vaja on ainult kõrvaklapid pähe panna ning liigutada osavalt sõrme mööda raamatulehekülgi, et paberile ilmuks liikuvad pildid või klappidest hakkaks kostma muusika. Raamatut sisuliselt kokku siduvaks elemendiks on tintinnabuli, eriline helikeel, milleni loomekriisi sattunud Arvo Pärt 70ndatel jõudis. Nii nagu tintinnabuli on sellest saati olnud Arvo Pärdi muusika südameks, töötab see interaktiivne raamat nüüd Arvo Pärdi Keskuse südamena, ja metsa vahel seisvast Arvo Pärdi Keskusest on omakorda saanud Laulasmaa kultuuriline süda.