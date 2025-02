Kareva, Kaljuste, Simm ja teised: selgusid riigi kultuuripreemiate laureaadid

«Kõik kultuuri elutööpreemia laureaadid on sobivad seda auhinda saama just eestikeelse kirjasõna tähistamise aastal, sest on loonud ja toetunud oma loomingus heale omakeelsele tekstile. Doris Kareva on seda teinud ülimalt tundliku sõnaseadja ja teistes keeltes luuletavate poeetide teoste tõlkijana, Tõnu Kaljuste on pikaaegse kooriloomingu vahendamisega viinud eesti keele kõla üleilmselt kontsertlavadele ning Peeter Simm on rahva hinge pugenud filmides palju tuginenud eesti kirjanike tekstidele,» rääkis kultuuriminister Heidy Purga.

«Spordi elutööpreemiate puhul on hea meel, et tunnustame spordimeditsiini hindamatu panuse andnud doktor Eldar Annust, kes on oma tööga aidanud põlvkondade viisi eesti spordi- ja balletitippe. Samuti täname suurt kergejõustiklast ja mitmeid meie edukaid odaviskajaid juhendanud Heino Puustet. Kõigi preemia pälvinute nimel on kindlasti mitme elutöö jagu saavutusi, soovin neile palju õnne,» lisas minister.

Kultuuri elutööpreemiaid antakse välja kolm ning ühe preemia suurus on 64 000 eurot.

Elutööpreemia laureaat, luuletaja ja tõlkija Doris Kareva kirjutas end eesti luule klassikasse teiste suurte luuletajate kõrvale juba 1980. aastatel. Lisaks kirjutamisele on Kareva palju ka luulet tõlkinud ning koostanud mitmesuguseid kogumikke. Esitaja sõnul on tema luule andnud mitmele põlvkonnale lootust ja lohutust – tegemist on luuletajaga, keda loetakse väljaspool kitsast luuletundjate ringi ning kelle fraase, ridu ja tervikluuletusi teatakse peast. Kareva esitas elutööpreemiale Eesti Kirjanike Liit.