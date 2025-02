Hiilgav dirigent Daniel Barenboim andis teada raskest diagnoosist: tean, et paljud on mures olnud

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestraga. «Pean West-Eastern Divan Orchestrat oma kõige olulisemaks vastutuseks. Minu jaoks on hädavajalik tagada selle orkestri pikaajaline stabiilsus ja areng,» on muusik öelnud.

82-aastase Daniel Barenboimi tervis on juba mitu aastat halvenenud ja nüüd andis Iisraeli pianist ja dirigent teada, et tal on diagnoositud tõsine neuroloogiline haigus.