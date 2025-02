Mitmed raportid kinnitavad, et voogedastushiid katkestas sidemed Hispaania näitlejannaga pärast seda, kui tema vastuolulised avaldused moslemite ja George Floydi kohta said eelmisel nädalal internetis laialdast tähelepanu. Netflix on USAs 13 Oscari nominatsiooni saanud «Emilia Perezi» levitaja.

Gascón tegi ajalugu kui esimene avalikult transsooline naine, kes on nomineeritud parima naisnäitleja Oscarile. Alguses pidi ta reisima Ameerika Ühendriikidesse, et osaleda mitmetel mainekatel üritustel, sealhulgas Critics Choice Awardsil, Directors Guild of America Awardsil ja Producers Guild of America Awardsil. Variety raporti kohaselt ei osale ta aga enam ühelgi neist tseremooniatest.