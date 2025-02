Juurikas. Eesti murdmaasuusatamise masendav allakäik

Eesti murdmaasuusakoondise juht Aivar Rehemaa tunnistas, et kui aasta või paari eest võis Eesti murdmasuusatamine ajada inimesi naerma, siis enam mitte. Paraku on see kurb tõde. Eesti murdmaasuusatamise tase on haledalt langenud. Spordiala, mis kunagi naerutas tuhandeid vabariigi huumorisõpru, on alla käinud, mandunud, degenereerunud. Tõeliselt kvaliteetsest huumorist suusarajal ei saa enam rääkida.