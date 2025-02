Geenivaramu portaal on tohutult huvitav. Olin jõudnud täitsa ära unustada, et aastaid tagasi sai ühel täiskuuööl nelja tee ristil Tartu Ülikooli geeniteadlasele (võluv härrasmees saba ja sarvedega, nimi Andres, tutvusime ööklubis Maasikas) kolm tilka verd antud, aga tuleb tunnistada, et tehing oli tegemist väärt.