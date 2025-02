PÄEVIK Õnnepalu aitab me tusameele talve tüsistusi ravida

Praktilise inimesena, kes ühtlasi on kandnud Eesti kirjandusministri humoorikat tiitlit, haaras Juur asjal kohe kohtumise alguses sarvist ja küsis Õnnepalult, kas ta pole mõelnud hakata korralikuks kirjanikuks – selliseks, kes valib välja tegelased, kujundab narratiivi, kuhjab süžee ja teeb ilusa suure (ajaloolise või tänapäevase) romaani. Tundub veidi kummaline küsimus mehele, kelle kontol on koos praegu kõne all oleva teosega 16 romaani.

Aga kirjandusvald ongi kirju. On olemas nt kirjavahetuse elik epistolaarne žanr, memuaaride oma ja – last but not least, nagu antud juhul – päevikuvorm. Nagu taiplik lugeja juba aru sai, on Wiki vaadeldava raamatu suisa romaaniks ristinud. Seega võiks arvata, et tegu on suhteliselt kummist mõistega.