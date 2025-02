FILOSOOFIA Kogu ajalugu ongi mõttelugu

Ajaloofilosoofia

Teoses on autori kriitika all Immanuel Kant, Georg Simmel, Wilhelm Dilthey, Arnold Toynbee ja Henri Bergson. Autori järgi tugineb ajalugu arheoloogia tulemi tõlgendamisele ja mõistmisele. Arheoloogide väljakaevatud asju tuleb tõlgendada nende otstarbe järgi, ajalooliste tõendite põhjal. Kogu ajalugu on mõtteajalugu ja iga väljendatav teadmine on ajalooline. Autori arvates tegeleb ajaloolane mineviku taaselustamisega tänapäevani säilinud tõendite abil. Minevik muudetakse elavaks olevikus.