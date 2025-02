NÄDALA RAAMAT Merilai kirjutas vägeva romaani

Miks nii? Sest mäletasin hästi Arne Merilai esimest romaani «Türann Oidipus» (2009), õigemini seda õnnistavat tunnet, mälestust haruldasest lugemiselamusest, kui loed kaunis, rikkas emakeeles keelemänge, vaimukaid, ootamatuid mõttelõngu, naudid kirjanduslikku allusioonirikkust, autori suurt lugemust ja head stiilitaju. Millest toonane üllatuslik esikromaan õieti rääkis, ma hästi ei mäletanudki, aga just viis, kuidas autor kirjutas, see autori eksimatult originaalne oma hääl oli eredalt mällu jäänud.

Natuke samasuguses omapärases stiilis kirjutab kirjandusprofessor Merilai ju ka arvustusi ja vahel isegi väikese krutskiga kirjandusteaduslikke artikleid, ehkki erialakirjanduses on tema vaba vaim sunnitud olema võrdlemisi vaoshoitud. Aga ilukirjanduses on tunda, kuidas ürgandeka inimese keelevõimed ja kirjandusteadmised pääsevad vabalt valla ja leiavad jalamaid vaat et täieliku rakenduse ilma mingi žanri- või sisupiiranguta.