POLIITIKA Millest Siim Kallas vaikib ja miks?

Just iseseisvuse taastamise ajal ja järel olid raamatukirjutajad praegusest oluliselt enam esil. Muidugi kirjutavad poliitikud kõikjal maailmas üpriski menukaid «abistatud memuaare», aga pean siin silmas pigem kutsumust, mida Kallaski evib.

Raamat liberalismist on ehk olulisemgi teos kui Kallase aasta varem avaldatud edeva pealkirjaga elulooraamat «Mina», ehkki lugejamenu kaalukauss näikse vastupidine.

Kuidas me sinna jõudsime?

Uues raamatus on Kallas kirja pannud liberaalse ilmavaate kujunemisloo nii, nagu tema seda näeb ja mõistab, ja see on väga huvitav.