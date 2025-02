KUNST JA POPP Kõige moodsam inglane

Briti popkultuuri üks mõjukamaid ja mõjuvamaid sümboleid on siniste-valgete-punaste kontsentriliste ringide kujutis. See seostub eelkõige mod'ide subkultuuriga, kes 1960ndate keskel sealses popielus domineerisid. Seda on nimetatud väga britilikuks stiiliks, ehkki välised elemendid, mis seda iseloomustasid, laenati peamiselt mujalt.