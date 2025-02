NÄDALA PLAAT Muusikamaailma katkise hingega kuningas

Tema 84 minutit vältav ja 22 pala sisaldav kuues stuudioalbum «Hurry Up Tomorrow» on tõepoolest plaat, mis hoiab endas algusest lõpuni. Vinüülientusiastid peavad esiotsa piirduma versiooniga, kus lugusid peal poole vähem. Ühtlasi on tegemist punktiga triloogiale, kuhu kuuluvad veel «After Hours» (2020) ja «Dawn FM» (2022).