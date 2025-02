KULTUURIS KUUM Olari Elts viib uut saali igatseva ERSO randa kõrbemuusikat mängima

14. ja 15. veebruaril kõlab kõrbemuusika Tallinnas Rocca al Maresse vanasse Terase tehasesse rajatud siserannal Teras Beachil, kus on alati 26 kraadi sooja ja 60 sentimeetrit pehmet liiva. Kavas on Steve Reichi «Desert Music» ja John Luther Adamsi «Become Desert». ERSO kodusaalis Estonias ei tuleks sellest midagi välja.

Veel üks põhjus on see, et me ei mahuks täies koosseisus Estonia kontserdisaalis seda muusikat esitama. Peaksime saalist välja võtma kõik toolid ja veel midagi põhjalikult ümber korraldama. Mis toob meid tagasi selle juurde, et me Estonia kontserdisaali 21. sajandil ikkagi väga hästi ära ei mahu – väga paljudel põhjustel.