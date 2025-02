GALERII Briti menubänd Nothing But Thieves andis Tallinnas väljamüüdud kontserdi

Nothing But Thieves on pälvinud ülemaailmse tunnustuse oma uuendusliku seguga hard-rokist, mis segatud pop-knihvide ja pisikese souli-mekiga. Nende uusim album «Dead Club City» uurib kuulsuste kultuuri, sotsiaalset võõrandumist, isiklikke suhteid ja muid teemasid, mis kõik on asetatud fiktiivse linna taustale. Selliste hittidega nagu «Welcome to the DCC» ja «Tomorrow Is Closed» lubab bänd kontserti, mis on täis energiast pakatavaid etteasteid, kuid samas ka muusikat, mis on parajalt mõtlemapanev.