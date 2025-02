SAABKI LÄBI Kõik? Järgmine «Võimatu missioon»​ võib olla filmiseeria viimane

Tom Cruise on hoidnud saladuses, kas tema järgmine film, «Mission: Impossible - The Final Reckoning», saab olema eduka spioonifrantsiisi viimane osa. «The Final Reckoning» saab olema kaheksas «​Võimatu missiooni» film. Filmisari algas juba 1996. aastal ja see on aidanud Cruise’il jõuda Hollywoodi juhtivate märulistaaride hulka.