TUME TULEVIK «Simpsonite» näitleja hirmul: on väga reaalne, et jääme tööst ilma

«Simpsonite» häälnäitleja Hank Azaria väljendab muret selle üle, et võib-olla asendatakse tema ja paljud teised häälnäitlejad tulevikus tehisintellektiga. Azaria, kes on pea 40-aastase filmi- ja telekarjääri jooksul andnud hääle paljudele tegelaskujudele, sealhulgas baarmen Moele, kirjutas hiljuti oma hirmudest arvamusloos The New York Timesile.