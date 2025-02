ARVUSTUS Nothing But Thieves Tallinnas: Tere tulemast Dead Club City-sse!

Noblessneri valukoda oli neljapäeva õhtul muusikasõpradest pungil, nagu oli ka oodata. Neljapäeva hommikul teatas ürituse korraldaja, et kontsert antakse täismajale, ning ega saalis erilist hingamisruumi polnudki. Nothing but Thieves oli endaga kaasa võtnud ka Šoti indieroki koosluse The Snuts, kes publiku mõnusalt sumisema pani. Kontserdisaal oli juba varakult rahvast täis ning ootas suure elevusega peaesineja tulekut. Nothing but Thieves ei lasknud ennast aga elevust täis publikul oodata ning tuli lavale isegi veidi varem, kui oodata võis.