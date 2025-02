Hiilgava naiskirjaniku unustatud romaan ennustas ette natside tõusu

Carsoni romaan «​Viltune rist» («Crooked Cross»​) ennustas natsiohu ulatust ning ilmub sel kevadel esmakordselt uuesti trükituna, tähistamaks Teise maailmasõja lõpu 80. aastapäeva. Tollal vastuoluline romaan pidi olema ettevaatlikult jutustada, et vältida süüdistust liigses häirekella löömises Hitleri kavatsuste osas. Tema loo lavaversiooni tsenseeriti lausa sedavõrd, et kõik «​Heil Hitlerid» eemaldati tekstist.

See on lugu ühest Saksa perekonnast, kes võitleb ebakindla majandusliku olukorraga, kuid ootab oma tütre Alexa pulmi noore arstiga – kuni selgub, et tema juudi päritolu seab nende kihlumise ohtu.