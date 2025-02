INTERVJUU Ukraina ansambel Jinjer: mõned lihtsalt otsivad kedagi, kelle pihta pori loopida ja mõnikord oleme need meie

Oma ainulaadse progressiivse groove metal'i kõla poolest tuntud Jinjer Ukrainast on oma jälje jätnud globaalsesse metal-muusika skeenesse väsimatu tuuritamise ja nende eelnevate albumite, sealhulgas edetabeleid vallutanud 2021. aasta stuudioalbumi «Wallflowers»​ äärmise edu poolest. Nüüd on paljude maailma metal'i-fännide lemmik Jinjer tagasi uue albumiga «Duél»​, mis on kaua tehtud kaunikene: bändi sõnul on nad albumit viimistlenud suisa neli aastat.

​Jinjerit saab Eestis näha juunis, kui nad jõuavad Eestisse koos Rootsi ansambliga In Flames ja Saksa ansambliga Unprocessed. Trummar Vladislav Ulasevitši ehk Vladi sõnul on praegu veel vara öelda, mis võrreldes nende eelmise Eesti kontserdiga uutmoodi on, peale selle, et nad ise on muusikutena nii palju arenenud ja ettemängimisele tulevad lood uuelt albumilt. «Ma loodan, et fännid toetavad meid ka seekord. Eelmine kord oli tõsiselt võimas!» kommenteeris Vladi.