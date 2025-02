ÜHE AJASTU LÕPP Trad.Attack! läheb tähtajatule pausile

11 aastat tagasi alustasime Trad.Attack!’iga, et paaril korral aastas täiesti pingevabalt kokku saada (näiteks folgil), lennata lavale ja jämmida vanu häid trad (lühend sõnast traditional või traditsionaalne) lugusid, mida teame juba aastaid. Kutsuks lavale muusikuid, kes on samuti festivalil, paneks pärast pidu, lendaks kõrgel, kukuks pehmelt, võtaks vabalt ja naudiks elu…

Tänaseks oleme käinud 39 erinevas riigis, esitanud Eesti pärimusest inspireeritud laule, loitse, sajatusi, mänge ja kamaluga keelemurdeid, millest mõned kõlavad veel tänagi. Meiega on läbi aegade liitunud taustalauljad, tantsijad, koreograafid, grimeerijad, juuksur-stilist (jep, see on kaks ühes amet!), agendid, day-to-day manager, sotsiaalmeediaeksperdid, helihullud, valgusvõlurid, lavamanagerid, trummitehnikud, fotograafid, videograafid, isiklikud turvamehed, torupillitehnik ja teab veel kes. Nad kõik on meie hullude ideedega alati kaasa tulnud ja nemad esindavad kõiki tugisambaid, millel me seisame ja tundume pikemad kui tegelikult oleme.

Veidi hullud oleme ju kõik. Meie puhul sümboliseerib seda ilmselgelt torupilli ja pärimuslaulu ühildamine tänapäevase helikeelega. Sandra nägi kunagi ka unes, et teda tuli suurele staadionikontserdile asendama Chris Martin, kes oli hea meelega nõus meie lood ka parmupillil ära õppima. Sel teekonnal oleme korduvalt tõdenud, kui eksootiline meie Eestimaa mulla ja sambla hõngu kultuur tundub, kui lähed enda kodust veidigi kaugemale. Või valmistamise loits Jaapanis, torupill vihmametsas ja parmupill Brasiilia favelade vahel on vaid mõned näited, mis meie teekonda on tähistanud.

Me pole mitte kunagi võtnud seda kõike iseenesest mõistetavalt. Oleme veetnud lugematuna näivaid tunde, luues muusikat stuudios, kodus või prooviruumis, arutlenud, juurelnud, praktiseerinud ja selle üle mediteerinud (kusjuures väga palju on tehtud ja otsustatud just teel olles, kulgemises, nagu Bergson on öelnud). Oleme alati andnud endast rohkem kui meilt eeldatakse. See ongi vast olnud meie edu saladus – kolmeliikmeline koosseis, kes kõlab ja tegutseb justkui mingi suur staadionibänd.

See nõuab distsipliini ja järjepidevust. Olgu selleks tüvitekstide otsimine, pisimategi detailide lihvimine või lihtsalt toores trenn ja harjutamine, arvame siiani, et kui annad endast 150%, saad tagasi lausa 300%. Edust ja saladustest rääkides oleme alati tundnud, et peale meie endi esindame igal laval ka oma väikest rahvast ning seda imelikku, aga lummavat keelt ja kultuuri, mis, nagu ennegi mainitud, on absoluutselt eksootiline, nii kodus kui välismaal. Kultuuri tuleb austada ja selle üle peab uhkust tundma. Siis kannab see ka sind.

Esimesi tähelepanu keskpunkte kogedes olime noored ja vihased, silmaklappidega kappavad metsikud hobused, kui see võrdlus üldse kriitikat kannatab, sest meie ei kannatanud. Täna, terve dekaad hiljem, näeme juba enda jälgedes kõndivaid noori ja vanu, kes samuti ammutavad inspiratsiooni mitte Vin Dieseli filmidest või zimmerlikest klaveripaladest, vaid regivärsist, loitsudest, unelauludest ja mida-pekki-kui-lahedatest mustritest, mis täidavad meie kultuurivaramut. Ja kuigi tänapäeva post-post-modernses maailmas pole ükski inspiratsiooniallikas meile puutumatu (internet ja nii), on hea tõdeda, et parimad asjad sünnivad endiselt kõige paremini just omas mahlas.

Kõike seda on aga vääääga palju. Ja kui kokku koguda energeetiline info meie üheteistkümnest aastast, jõuaksime vist väga kiiresti teadmiseni, et peaksime sellise pagasiga olema juba vähemalt 100-aastased, kortsulised ja küürus.

Sellest johtuvalt oleme otsustanud, et alates selle aasta septembrist läheme tähtajatule loomingulisele puhkusele. Peame vahelduseks järgima oma individuaalseid unistusi ja eesmärke. Meie mussi võite ikka kuulata ja tutvustada sõbralegi, sest just selleks ta loodud, ning mine sa tea, kui aeg on õige, tuleme tagasi, kaasas vana hea torupill ja diskopall. Seniks aga pakume terve suve jagu 200% köetud kontserte ja loodame sindki seal kohata, hea sõber!

Sandra, Jalmar ja Tõnu

Tuntud ka kui kolme jalaga trohheus – Trad.Attack!