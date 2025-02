Skandaalid luksushotellis: ülimenukas «Valge lootos» naaseb kolmanda hooajaga

«Valge lootos» on sotsiaalne satiirisari, mille tegevuskohaks on Tais asuv puhkekeskus, ning mille tegevustik järgib nädala jooksul nii külalisi kui töötajaid.

Kolmanda hooaja looja, stsenarist ja režissöör on Mike White, tegevprodutsentideks on White, David Bernad ja Mark Kamine.

HBO® on üks hinnatumaid ja uuenduslikumaid meelelahutusbrände maailmas, mis näitab legendaarseid auhinnatud saateid HBO lineaarsete kanalite ja otse tarbijatele suunatud voogedastusplatvormi Max® kaudu, mille käivitas USAs 23. mail 2023. aastal Warner Bros. Discovery osana pakub HBO laia valikut saateid, sealhulgas fännide hiljutisi lemmikhitte, nagu «The Last of Us», «House of the Dragon», «The White Lotus», «Euphoria», «Barry» ja «Succession» ning juba legendiks saanud sarju, sealhulgas «Troonide mäng», «Sopranod», «Seks ja linn», «Band of Brothers» ja «The Wire»​.