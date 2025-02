Suri maailmakuulsa tooli loonud Soome disainer

«Peaaegu iga soomlane on istunud mõnel tema kujundatud toolil – metroojaamas, pangas, koolis või raamatukogus,» ütles stuudio pressiteates. «Yrjö Kukkapuro ei lõpetanud kunagi disainimist ega uute ideede väljamõtlemist. Kuni lõpuni välja mõtles ta oma uue tooli kontseptsiooni, mille plaan oli tal selgelt meeles. Tema assistendil polnud aega tooli jooniste tegemiseks.»

1982. aastal disainitud Experiment tooli peeti esialgu üleliia avangardseks, kuid sellest sai lõpuks kaubanduslikult edukas tool ning see oli postmodernistliku mööblistiili oluline verstapost. Experiment sisaldab dekoratiivseid, lainelisi käetugesid erksates värvides, polsterdatud seljatuge ja põhja ning kaldus istet – hoolimata sellest, et raami põhi on maapinnal tasane.