Essee pälvis oma vormi ja teemakäsitluse tõttu laialdast huvi ja vastukaja, ühtlasi muidugi hakati otsima, kes on see noor inimene ,es niisuguseid mõtteid avaldab. Õige pea selgus, et kui ikka eksisteerib inimene nimega Nora Maria London, siis on ta suutnud 18 aastat elada nii, et temast internetti kõige vähematki märki pole jäänud. Mis on teoreetiliselt võimalik, aga siiski väheusutav.