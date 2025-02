VÄGEV Rokititaanid Amaranthe ja Epica panevad seljad kokku ja annavad Tallinnas unustamatu kontserdi

Seda tuuri on fännid ammu oodanud ning need kaks moodsa ja sümfoonilise metali tipptegijat jõuavad 26 linna 13 erinevas riigis, tuues publikuni oma senisest kõige dünaamilisema sõu. Kordamööda esile astuvad bändid mängivad täiel rinnal, neile on toeks hingestatud vokaal Delaini endiselt vokalistilt Charlotte Wesselsilt, kes hiljuti andis välja esimese sooloalbumi «The Obsession».