«Saagi lõhna» võib tõlgendada ka kui vürtsikas kastmes mõistulugu kitsarinnalistele meestele, kes usuvad endiselt, et naiste koht peaks liikuma kolme K-trajektooril (Kinder, Küche, Kirche) või siis on teistpidi veendunud, et nemad on (naise) maailma keskpunkt, kuniks nad seda vaid olla soovivad.