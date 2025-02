Peagi aga saime aru, et tegemist on peitusemänguga. Teksti taga ei ole 19-aastast naist, vaid tõenäoliselt keskea lävel olev mees. Seda oleksime võinud ka teksti kriitilisemalt lugedes aimata, sest essees olevad kultuurilised viited võiksid olla omased pigem vanemale inimesele kui praegusele noorele. Me ei tea, kes on teksti tegelik autor, aga me teame tema sugu ja umbmäärast vanust.