Kolm põhjust, miks peab kuulama Aasta Interpreedi galakontserti – ära maga maha

Eesti Interpreetide Liidu «Aasta interpreet» auhinnad antakse pidulikult üle sellel neljapäeval, 13. veebruaril kell 19 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis toimuval galakontserdil. 2024 aastapreemia laureaadid on laulja Ain Anger, viiuldaja Triin Ruubel ja klarnetist Toomas Vavilov.

«Aasta interpreedi» valimise eesmärk on väärtustada eesti interpreete ja avaldada tunnustust nende erakordsete loominguliste saavutuste eest, mis rikastavad meie kultuuriruumi ja inspireerivad kuulajaid. «Aasta interpreedi valimine on hea võimalus tunnustada aasta jooksul kõige väljapaistvamaid saavutusi näidanud muusikuid,» rääkis Interpreetide liidu juhatuse esimees Henry-David Varema. Ta selgitas, et kandidaate aasta interpreediks saavad esitada liidu liikmed ning laureaatide välja valimisel arvestatakse nende professionaalsust, pühendumist ning saavutusi viimase aasta kontserttegevusel. Preemiat antakse välja alates 2019. aastast.

Triin Ruubelile tuli Interpreetide Liidu aastapreemia ootamatult. «On suur rõõm olla Interpreetide Liidu poolt märgatud ja tunnustatud. Samuti on suur olla suur au teise kahe väljapaistva laureaadi kõrval,» ütles ta. Ruubel ei pea oma tööd niivõrd ametiks, vaid pigem elustiiliks –interpreedina tuleb pidevalt uusi teoseid õppida, oma oskusi lihvida ning keskenduda muusika sügavama tähenduse mõistmisele: «See on suur luksus, et saab sellist asja elukutsena teha ja ilu sees olla kogu aeg!»