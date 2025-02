Mõtlesin juba noorena, et mida ma oleksin ise haavatavas eas näiteks Natsi-Saksamaast arvanud? Võibolla oleksin vaimustunud värvidest, lippudest, sümbolitest. Teises süsteemis oleksime teistsugused, tasub meeles pidada, et oleme meid ümbritsevate juhuste – sõprade, vanemate, ajastu, meedia, riigi, keele – tulemus. Teistes tingimustes oleksime teises rollis. Ka näidendis muutuvad ohvri ja toimepanija roll, me kõik võime mõlemat olla.