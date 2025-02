Vanemuise lavastus «Minu geniaalne sõbranna» vaimustab ja raputab hinge

Lavastuse peategelasi Elenat ja Lilat mängivad Maria Annus ning Inga Salurand, kes nii loo kontekstis kui ka lavasäraga erinevad nagu öö ja päev. Inga Saluranda on kogu lava täis – temast kiirgab energiat, rõõmu, kurbust, kirge ja armastust, kõike mida kiiresti vahelduvad stseenid nõuavad, hoolimata Lila vanusest. Maria Annus on seevastu läbivalt tugevalt vaoshoitud, tundeid allasuruv ja olukordadega leppiv. Samas on lavastuse üks ilusamaid (ja kurvemaid) stseene just Annuse kanda, siis kui Elena loeb lauldes Lila päevikut, mõistes, et iga rida selles teeb talle haiget.