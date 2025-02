Eesti pianismi särav esineja annab kontserdi Arvo Pärdi Keskuses

Heinoja on VIII Eesti pianistide konkursi (2014) ja kodumaise telesaate «Klassikatähed» (2016) võitja, samuti on ta pälvinud I koha rahvusvahelisel Kendall Taylori nim Beethoveni konkursil Londonis (2018) ning prestiižse Swiss Ambassador Awardi duos viiuldaja Roberto Ruisiga. Ta on soleerinud Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Kymi Sinfonietta, Tallinna Kammerorkestri, Tel Avivi ooperiorkestri, Järvi Akadeemia noorteorkestri, Eesti Sinfonietta jt orkestrite ees.